Лукашенко ознакомится с современными образцами вооружения и военной техники белорусского производства

5 октября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на полигоне в Ивацевичском районе ознакомится с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках представленных образцов. Состоится также практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники. Он будет включать 4 эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов.-0-