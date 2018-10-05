Лукашенко ознакомится с современными образцами вооружения и военной техники белорусского производства

5 октября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на полигоне в Ивацевичском районе ознакомится с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства, сообщает БЕЛТА.
Главе государства доложат о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках представленных образцов. Состоится также практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники. Он будет включать 4 эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.476 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1508 BYN
|2.155 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2502 BYN
|3.23 BYN
|3.245 BYN