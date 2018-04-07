Лукашенко: Пасха укрепляет стремление творить хорошие дела и окружать заботой родных

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан страны со светлым Христовым Воскресением. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры.
"Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке", - сказал Президент.
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением!
Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.
Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры.
Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке.
Пусть Пасха принесет в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания.
Александр Лукашенко.-0-
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