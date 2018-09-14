Лукашенко первым из глав государств посетил личную резиденцию Мирзиеева в предгорье Тянь-Шаня

14 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко первым из глав зарубежных государств посетил загородную личную резиденцию Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Резиденция "Кайнарсай" находится в 90 км от Ташкента, на берегу Чарвакского водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня.
Она расположена на высоте 900 м над уровнем моря. На территории есть несколько жилых строений, вертолетная площадка и причал.
По информации БЕЛТА, ранее Шавкат Мирзиеев не приглашал в "Кайнарсай" зарубежных лидеров.-0-
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