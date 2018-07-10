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Лукашенко подарил Geely Atlas коллективу белыничского колхоза "Родина"

Президент 10.07.2018 | 12:25
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10 июля, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко вручил сегодня Благодарность Президента трудовому коллективу СПК "Колхоз "Родина" и подарил ему автомобиль Geely Atlas, передает корреспондент БЕЛТА.

Этих наград труженики колхоза удостоены за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение высоких производственных показателей.

Глава государства рассказал, что подарок коллективу подбирали долго. Когда предложили вручить работникам колхоза автомобиль, Президент засомневался: ведь председателю кооператива и так есть на чем ездить. "Сказали, что свадьбы будут возить на этом автомобиле и, если кто-то приболеет, в больницу, еще куда-то. Вот вам автомобиль, ездите на здоровье!" - поздравил коллектив с приобретением Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев. "Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря - чувствующим биение ее сердца", - сказал он.

Именно такие люди работают в одном из лучших предприятий страны - колхозе "Родина", убежден глава государства. "Его история давно стала показательной для всего агропромышленного комплекса. Видя ваши достижения, не верится, что когда-то хозяйство было убыточным. Но, преодолев нелегкие времена, вы превратили его в высокоразвитое производство, современное и успешное. И я вас за это искренне благодарю", - заявил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что опыт колхоза "Родина" по созданию простых, но эффективных ферм распространят не только на район, но и на всю страну.

Президент добавил, что добросовестным трудом сотрудники колхоза добиваются впечатляющих результатов: не просто производят продукцию, но и зарабатывают большие деньги на ее реализации.

"Особенно приятно отметить, что большая часть вашего коллектива - это молодые специалисты. Это самый наглядный показатель благополучия и перспективности предприятия", - подчеркнул глава государства. Он уверен, что немалая заслуга в этом председателя СПК Александра Лапотентова. Получив образование в городах, молодые люди возвращаются в родной агрогородок. "Это говорит не только о высоком уровне условий труда и быта сельчан. Скорее, это отражение истинного патриотизма, и воспитывается он на личном примере родителей. В вашем случае на примере поколения, создавшего на этой земле красивый и уютный уголок, куда всегда хочется вернуться. Такой трудовой подвиг вдохновляет на новые свершения, ведь нельзя предать дело, начатое отцами", - убежден Президент.

Он поблагодарил работников СПК за профессионализм и верность лучшим традициям земледелия, укрепление авторитета и престижа профессии агрария. "Своим трудом вы обеспечиваете не только устойчивое развитие вашего предприятия, но и продовольственную безопасность страны", - резюмировал белорусский лидер.

Колхоз "Родина" - семеноводческое хозяйство. Здесь производятся элитные семена зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году валовой сбор зерна в колхозе составил почти 19,5 тыс. т при средней урожайности 56,2 ц/га, что больше среднего показателя в области на 22,7 ц. В 2016 году за счет собственных средств СПК завершил строительство фермы по выращиванию крупного рогатого скота на 1,2 тыс. ското-мест в деревне Согласие. На строительство было направлено Br232 тыс.-0-

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Geely, Лукашенко
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