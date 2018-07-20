Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК

20 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложенные правительством подходы по внедрению нового механизма финансового оздоровления проблемных предприятий АПК. Об этом журналистам по итогам совещания сообщил вице-премьер Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства поддержаны предложения, которые были наработаны местными органами власти, органами госуправления, судебной властью. В самое короткое время проект указа будет доработан. Местным органам власти, хозяйствующим субъектам и инвесторам мы даем хороший инструментарий для того, чтобы вовлекать в оборот неэффективные хозяйства, - сказал Михаил Русый. - Это механизм, как разумно провести стратегию и договориться с кредиторами, чтобы, не привлекая каких-то дополнительных средств, за счет реструктуризации, пролонгации мировых соглашений создать эффективные комплексы, которые начнут зарабатывать и рассчитываться. Это никакое не списание (средств. - Прим. БЕЛТА)".

Непременное требование главы государства также заключается в сохранении профиля работы организаций, обеспечении занятости работников, выполнении социальных обязательств.

Как сообщалось, на совещание был вынесен проект указа, который позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур.

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