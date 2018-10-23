Лукашенко подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ №419 "О повышении пенсий" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 октября, сообщили БЕЛТА в
Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.-0-
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