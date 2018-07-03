Лукашенко подтверждает готовность Беларуси отстоять суверенитет и независимость

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность государства отстоять суверенитет и независимость. Об этом он заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя! Поэтому мы принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности", - заявил белорусский лидер.
По его словам, весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные Силы, они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века. На должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск. Реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности.
"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость", - подчеркнул глава государства.-0-
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