23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все наши договоренности с Президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства. Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Узбекистаном. "Я постоянно об этом говорю и подчеркиваю это. Мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия", - сказал он. Александр Лукашенко подчеркнул особую заслугу в этом лично Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Президент Беларуси также дал высокую оценку достижениям главы узбекского государства, в том числе во внешней политике. "Он быстро нормализовал отношения с соседями, прекрасно ведет себя на международной арене, у него отличные отношения и с Западом, и с Востоком, - сказал белорусский лидер. - Поэтому фон хороший для наших отношений, и хорошо, что у нас такие же отношения".

Глава государства напомнил, что во время его недавнего визита в Узбекистан стороны договорились выработать конкретную дорожную карту дальнейшего развития сотрудничества. Один из ее разделов посвящен военно-техническому сотрудничеству, на что и направлен визит в Беларусь Виктора Махмудова. Александр Лукашенко в этой связи пообещал поделиться белорусским опытом и наработками в данной сфере, которые будут интересовать оборонный комплекс Узбекистана: начиная от подготовки кадров и заканчивая вооружением.

В свою очередь Виктор Махмудов отметил позитивное сотрудничество стран в военно-технической сфере. "Практически вся дорожная карта (план практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в области безопасности на 2017-2018 годы. - Прим БЕЛТА), которую мы запланировали на 2018 год, полностью реализована. Мы удовлетворены достигнутыми результатами. И по итогам наших консультаций мы подписали новую дорожную карту на 2019-2020 годы", - сказал он.

Визит секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана проходит с 22 по 25 октября. Программой пребывания Виктора Махмудова в Беларуси также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на продвижение на узбекский рынок белорусских товаров и услуг военного назначения.-0-