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Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси

Президент 15.03.2018 | 10:41
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной Закон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения", - говорится в поздравлении.

"Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной Закон, - сказал Александр Лукашенко. - Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество - живой процесс, как и все законы, подзаконные акты, это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире".

"Жизнь идет вперед, и вы видите, насколько уже вот за наше поколение мы продвинулись. Когда мы начинали на заре нашей независимости, не могли представить, какие проблемы будут стоять перед нами, и что экономика уйдет в IT-сферу, и уже там все народы будут искать свое счастье - меньше будут говорить об углеводородах, а на повестку дня встанет инновация", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь следит за тенденциями и в стране стараются своевременно принимать решения, направленные на развитие государства. "Жизнь не стоит на месте, она очень бурно развивается, и, естественно, мы должны успевать меняться сами, подстраиваться под эту жизнь. Все это надо делать на законном уровне, исходя из требований нашей жизни, - убежден он. - Потому что и общество меняется, и мы с вами меняемся. Естественно, Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества. Отсюда и проблема, которая перед нами, как я уже сказал, если не встала, то встанет, о корректировке, изменении норм Конституции".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что нужно очень точно и правильно выбрать момент для внесения изменений в главный закон страны. "Потому что сами разговоры об изменении Конституции порождают в лучшем случае некое броуновское движение в нашем обществе. А некоторые очень политизированные и заинтересованные круги начинают уж очень развивать бурную деятельность на этой основе. Поэтому важно выбрать время, когда мы будем подбираться к корректировке этого закона, и определить основные направления, по которым будем работать", - пояснил белорусский лидер.

Президент напомнил, что в последние годы приняты решительные меры по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы государственного аппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти. "Поэтому в данном направлении надо посмотреть на Конституцию", - считает глава государства.

"Сильная и независимая Беларусь неизменно должна оставаться государством, в котором важнейшей ценностью выступают люди - добросовестные, мудрые и успешные. Поэтому интересы белорусского народа и нашей страны должны быть главными в вопросах совершенствования нашей Конституции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, судьи Конституционного суда с учетом их высокого статуса и знаний должны объективно и комплексно проанализировать нормы Основного Закона. "Необходимо оценить их актуальность, соответствие современному развитию общества и международным подходам. Если уж мы и пойдем на изменение Конституции, то нас никто не должен упрекнуть. А для этого надо изучить мировой опыт. В принципе, вы его знаете. Вы знаете самые передовые страны и их конституции. Поэтому нужно взять лучшее из мирового опыта, но ни в коем случае, как это было на заре нашей независимости, не бежать следом за какими-то нормами какой-то конституции, чтобы кому-то угодить. Мы должны создавать свои законы, и прежде всего Основной Закон для нашей страны и народа", - убежден Президент.

Вырабатывая предложения по совершенствованию Конституции, нет необходимости собирать отдельные совещания и создавать рабочие группы, обратил внимание глава государства. "Чтобы мы не создавали никакие конституционные комиссии и еще что-то, а, посмотрев на будущее нашей страны, предложили определенные изменения или корректировки Конституции. У меня в этой части к вам большая просьба. Тем более вы можете предложить сразу формулировки, и их уже не надо будет дорабатывать и подшлифовывать, - сказал Александр Лукашенко. - Конституционный суд должен о себе громко заявить. И, наверное, это будет самое громкое заявление за все существование Конституционного суда и нашей суверенной и независимой страны".-0-

Предложения по совершенствованию работы Конституционного суда обсуждены на совещании у ЛукашенкоПредложения по совершенствованию работы Конституционного суда обсуждены на совещании у Лукашенко
"Настало время обсудить некоторые итоги функционирования Конституционного суда, его перспективы и совершенствование, конечно же, работы Конституционного суда", - сказал Александр Лукашенко.

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Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решение вернуться к вопросу о деятельности судебной системы.

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встречи, Конституция, Лукашенко
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