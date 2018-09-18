Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали сегодня произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомился с несколькими белорусскими ратраками (снегоуплотнительная машина для подготовки лыжных трас) Минского тракторного завода "Беларус" МСУ-2022, МСУ-622 и МСУ-108, льдозаливочной машиной "Беларус" МЛ-428 и снегогенератором СО-325, разработанным на предприятии "Мисом ОП".

Президента проинформировали о конструкторских особенностях машин, их отличительных особенностях в сравнении с импортными аналогами. Как ему доложили, пока локализация опытных образцов ратраков составляет от 32% до 59%. При серийном производстве она увеличится до 75-100% в зависимости от модели.

"Главное, чтобы это все было белорусское. Не обязательно делать на МТЗ. К следующей зиме это должен быть чисто белорусский ратрак, это не проблема. Самое сложное у вас есть: энергетическое средство, кабина, управление. А все остальное - это элементарно, - отметил Александр Лукашенко. - В этом году вы обеспечиваете необходимый объем, который нужен биатлонистам, лыжникам, из того, что есть. В будущем году эта техника должна быть исключительно белорусской".

Недоволен глава государства и локализацией белорусского снегогенератора, а точнее - отечественного только на 50%. "Тут не на что тогда смотреть. Если вы будете иметь такую локализацию по снежным пушкам, то что здесь разговаривать..." - сказал Президент.

Александру Лукашенко также продемонстрировали лыжные ботинки от Marko, белорусские лыжи и лыжероллеры, крепления, лыжные палки и мази.

Кроме того, главе государства представили сделанные в стране музыкальные инструменты: пианино, гитары, цимбалы, балалайки, баян и другие. Показали ему и первую белорусскую скрипку ручной работы. Ее за полтора месяца сделал декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ Александр Сурба. Он использовал клен, ель, красное дерево.

О том, что глава государства поручил наладить в Беларуси производство ратраков, лыжероллеров, лыжных ботинок и другой спортивной атрибутики, стало известно в конце марта. Президент рассказал об этом на встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами. "Надо, чтобы сделали все. Если не могут сразу сделать, закупим. Но необходимо делать это все у себя", - подчеркнул тогда Александр Лукашенко.

О возобновлении в Беларуси производства музыкальных инструментов речь шла также в марте - во время встречи главы государства с творческой молодежью. "Я заметил, что инструменты у вас есть, по крайней мере, у тех, кто демонстрировал свое искусство. У кого их нет, вице-премьер пообещал, что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем изготавливать в Беларуси, - отметил Президент. - Поставлена задача отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне, музыкальных инструментов, особенно пианино, которое у нас когда-то выпускалось".

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Фото Юрия Орешкина