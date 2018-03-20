Лукашенко проводит встречу с творческой молодежью

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с творческой молодежью. Мероприятие проходит в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

В театре развернулась выставка-презентация работ и достижений талантливой молодежи. Экспозиция рассказывает о традициях и инновациях в современной культуре, знакомит с визуальными и зрелищными, хореографическим и музыкальным искусствами.

Во встрече с Александром Лукашенко принимают участие около 270 человек. В их числе студенты республиканских и региональных учреждений высшего и среднего специального образования, представители ведущих творческих коллективов и молодые творческие работники.

Среди участников мероприятия - лауреаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, победители областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, участники творческих проектов, республиканских молодежных акций.

В качестве достижений молодых артистов можно отметить успешные выступления на XII молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ, IV Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов, V Международном фестивале-конкурсе народно-песенного искусства "Как на речке было на Фонтанке", VI Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусi", XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск", I Северном международном музыкальном конкурсе.

На встречу с главой государства также приглашены педагоги, добившиеся выдающихся результатов в работе с молодежью. Их ученики неоднократно становились лауреатами международных конкурсов, успешно занимаются творческой и педагогической деятельностью в сфере культуры.-0-

Лукашенко отмечает высокую и ответственную роль представителей творческих профессий в жизни страны "Все, что связано с искусством, всегда субъективно, а творческие люди чувствительны и ранимы. Поэтому чаще наблюдаю за вами со стороны и не спешу давать оценку", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко высоко оценил достижения творческой молодежи Глава государства детально осмотрел все павильоны и стенды.

Лукашенко молодежи: успех - это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность Глава государства отметил, что создавая новое государство, в Беларуси старались сохранить лучшее культурное наследие эпохи, чтобы детей воспитать на красивых примерах истинного искусства.