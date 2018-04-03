Лукашенко пообещал аграриям диктатуру технологий в форме законодательного акта

3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность соблюдения необходимых технологических процессов в сельском хозяйстве для получения хороших экономических результатов. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорите, что нужна диктатура технологий? Она будет. В форме законодательного акта. И такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения", - подчеркнул глава государства.

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