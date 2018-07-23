Лукашенко поручил благоустроить военные кладбища и места массового захоронения граждан

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 - первом полугодии 2019 года будут благоустроены и восстановлены мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинские кладбища, отдельные воинские участки общих кладбищ, места массового захоронения гражданского населения. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Совету Министров поручено обеспечить утверждение правил благоустройства мест захоронений. Они предусматривают установление режимов охраны и использования этих мест и направлены на соблюдение общественного порядка, предупреждение повреждения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на них, вызванного хозяйственной или другой деятельностью.

Местные исполнительные и распорядительные органы наделяются исключительной компетенцией на принятие решений, касающихся содержания, благоустройства и поддержания в надлежащем санитарном состоянии мест захоронений.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить благоустройство и восстановление мест захоронений, организовав при необходимости проведение конкурсов на архитектурно-художественное решение благоустраиваемых мест, определение заказчиков и исполнителей соответствующих работ. Они также должны будут при формировании областных бюджетов и бюджета Минска на очередной финансовый год предусмотреть средства на реализацию данного распоряжения и принять меры по привлечению добровольных пожертвований от отечественных и иностранных юридических и физических лиц.

Мероприятия по благоустройству и восстановлению мест захоронений будут проведены в целях подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и формирования уважительного отношения к событиям истории государства, повлекшим массовые жертвы среди гражданского населения.-0-