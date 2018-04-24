Лукашенко поручил ежегодно увеличивать долю расходов на социальные нужды

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Об этом он заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Президент, недостаточно эффективное управление экономикой со стороны правительства напрямую влияет на бюджетную политику. Причем это характерно для последних пятнадцати лет работы Совета Министров. "Требую от правительства ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Именно так мы можем стимулировать рождаемость, помогать многодетным семьям, пожилым людям - всем тем, кто реально нуждается во внимании государства", - сказал белорусский лидер.

Доходы бюджета в основном формируются за счет средств, которые прямо или косвенно платит население (подоходный налог, таможенные пошлины, акцизы, НДС). "Но это модель богатых стран", - отметил Президент.

Белорусский лидер добавил, что те, кто должен наполнять бюджет, - предприятия, которые являются активными потребителями его ресурсов (тут и государственная поддержка, и бюджетные ссуды). "Надо возвратить деньги населению", - потребовал он.-0-