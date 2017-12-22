Лукашенко поручил пересмотреть действие некоторых стандартов в легпроме

22 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение первого квартала 2018 года пересмотреть действие некоторых стандартов в легкой промышленности. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече директор ООО "Марк Формэль" Андрей Сериков на примере своего предприятия рассказал о развитии производства в малых городах и сельской местности. Организовать собственное производство в свое время подтолкнули в том числе предоставленные государством льготы для развития бизнеса в малых городах и населенных пунктах. В результате с нескольких десятков работников на начальном этапе численность персонала компании выросла до 3 тыс., в том числе 1 тыс. рабочих мест создана в течение этого календарного года. В Беларуси открыто 12 швейных производств, а продукция экспортируется в различные страны.

Руководитель компании обозначил две темы - кадры и регулирование.

Что касается обучения и подготовки кадров, в компании на каждом производстве открыты учебные потоки. Андрей Сериков предложил, чтобы государство было в большей мере задействовано в процессе переобучения и оказывало в этом поддержку. "Например, разработав и утвердив единую госпрограмму переобучения и аттестации по дефицитным рабочим специальностям. Предприятие набирает группу новых работников, предоставляет оборудование, площади, инструкторов, обучает, а государство после, аттестовав уже обученного работника, компенсирует какую-то часть затрат. Обучать можно не только швейному делу. Любое производство заинтересовано в притоке рабочей силы", - сказал он.

Андрей Сериков также выступил за тесную кооперацию производственных компаний и вузов, готовящих специалистов. "Мы со своей стороны готовы предоставлять свои площади, опыт, какие-то знания о рынке", - заявил руководитель компании.

Говоря о регулировании, Андрей Сериков констатировал, что отечественный производитель порой оказывается в неравных условиях с импортерами из-за роста издержек и применения устаревших подходов к стандартизации продукции: "Так сложилось еще со времен СССР, когда была заложена основная масса стандартов. Упор при стандартизации делается на контроль процесса производства, а не на конечный продукт".

Он привел пример, что в одном из случаев предприятие было бы обязано измерять толщину шва на носках в процессе производства. "В то же время импорт растет. И, наверное, далеко не на всех этих производствах (за рубежом. - Прим. БЕЛТА) сидели контролеры шва", - отметил Андрей Сериков.

Александр Лукашенко интересовался перспективами развития компании, освоения нового ассортимента продукции, в том числе из современных отечественных тканей производства ОАО "Камволь". Для этого есть и соответствующие свободные производственные площади. "Если вы захотите на нормальных условиях организовать производство (вы там побудьте сначала), я готов поддержать, - сказал глава государства. - Посмотрите, мне просто жалко туда переносить "Сукно" и делать из предприятия маленький цех. Я сторонник того, чтобы как-то побороться и "Сукно" реанимировать, чтобы оно производило не 200 тыс. погонных метров ткани, а 2 млн или, для начала, миллион".

Что касается стандартизации, Президент дал жесткое поручение уже в течение первого квартала следующего года снять соответствующие вопросы. "Вопросы, которые он поставил по поводу этих швов и замеров, должны быть сняты. Мне доложите лично. Руководитель концерна должен был поднять этот вопрос, - сказал белорусский лидер. - Квартал у вас времени. Собирайте людей, садитесь за стол и посмотрите на эти стандарты, а заодно посмотрите на другие стандарты".

"Удивляет меня правительство. Это же элементарное. Это главное, что мы можем решить и снять эти проблемы. Я услышал", - добавил Александр Лукашенко.

"Я не говорю, чтобы сделали по качеству хуже. Мы всегда гордимся тем, что, например, в продовольствии сохранили государственный стандарт", - отметил Президент. Он напомнил, что в свое время отверг идею внедрения технических условий и настоял на сохранении госстандартов при производстве продуктов питания.-0-