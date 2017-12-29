Лукашенко посетит реконструированный Минский городской онкодиспансер

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит реконструированный Минский городской клинический онкологический диспансер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главе государства доложат о состоянии онкологической помощи в республике, месте онкологической службы Минска и перспективах ее развития. Президент ознакомится с организацией систем жизнеобеспечения в отделении ядерной медицины, современными методами диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией, условиями их пребывания в диспансере.

Минский городской клинический онкологический диспансер - специализированное лечебно-профилактическое учреждение в системе комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Он основан в 1934 году и является старейшим онкологическим учреждением страны.

В настоящее время диспансер объединяет стационар на 608 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Ежегодно клинические подразделения проводят более 34 тыс. госпитализаций, хирургические отделения выполняют около 10 тыс. операций, из них более половины сложных и высокотехнологичных. С введением в эксплуатацию в 2015 году нового оборудования - линейных ускорителей, не имеющих аналогов в странах СНГ, - радиологической службой освоены самые современные методики высокоточной лучевой терапии.

В 2011 году было принято решение о реконструкции корпусов диспансера со строительством нового радиологического корпуса. За это время была серьезно модернизирована инфраструктура учреждения, укреплена материально-техническая база. В новом радиологическом корпусе, который вводится в эксплуатацию, будет функционировать крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины на 20 коек, что существенно увеличит возможности проведения радиойодтерапии и радиойоддиагностики пациентам, страдающим раком щитовидной железы.

За последние 5 лет число пациентов, состоящих на учете онкологической службы города, увеличилось практически на 30% и составляет около 63,3 тыс. человек. Благодаря пристальному вниманию государства к этой проблеме, внедрению современных методик диагностики и лечения злокачественных новообразований удалось на фоне значительного роста заболеваемости не допустить роста смертности от данной патологии.-0-