Лукашенко поставил задачи по совершенствованию системы пограничной безопасности Беларуси

22 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ Беларуси, обновлять формы дальнейшего развития пограничного ведомства. Об этом он заявил сегодня при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

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