Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на чемпионате Европы

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по легкой атлетике Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину с прекрасным выступлением в марафоне на чемпионате Европы 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил особую признательность лидеру команды Ольге Мазуренок. "Твоя победа в личном и командном зачетах не только значимый спортивный результат, но и яркий пример самоотверженности и мужества, на который должны ровняться будущие чемпионы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что команда с честью прошла изнурительное испытание на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы. "Вами гордится страна!", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также пожелал спортсменкам крепкого здоровья и новых успехов.-0-