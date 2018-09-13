Лукашенко поздравил белорусских спортсменок с прекрасным выступлением на ЧМ по современному пятиборью

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по современному пятиборью Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с прекрасным выступлением на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
"Золотая медаль Анастасии в личном олимпийском виде программы и ваша совместная победа в эстафете подтверждают высокий уровень отечественной школы современного пятиборья. Вы - молодцы! - говорится в поздравлении. - Как и многочисленные белорусские болельщики, надеюсь, что наши представители этого вида спорта так же ярко и успешно выступят на Олимпиаде в Токио в 2020 году".
Глава государства пожелал спортсменкам и всей команде крепкого здоровья и удачи.-0-
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