13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 25-летием со дня образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Много лет в горячей точке планеты советские военнослужащие показывали истинный пример верности и служения Родине. Пережив суровые испытания, бывшие однополчане сплотились для сохранения памяти о мужестве и героизме наших ребят, взаимной помощи и поддержки", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вот уже четверть века Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане не дает забыть боль жестоких потерь, напоминает о хрупкости и ценности мира.

"Ваши сплоченность, сила и уверенность достойны подражания. Имея заслуженный авторитет, вы вносите значительный вклад в сохранение единства и согласия в обществе, воспитание молодого поколения, по праву считаетесь преемниками боевой славы ветеранов Великой Отечественной войны", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-