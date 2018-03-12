12 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поздравляю тебя и всю команду с первым белорусским золотом на Паралимпийских играх 2018 года, - отметил Александр Лукашенко. - На трассах Пхенчхана ты проявила высочайшее спортивное мастерство не только в лыжных гонках, но и в соревнованиях по биатлону, завоевав для страны бронзовую медаль в спринте".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что успехи Светланы Сахоненко станут ярким ориентиром для наших спортсменов, стимулом бороться и добиваться значимых результатов во славу Беларуси. "Спасибо за победу. Так держать!" - подчеркнул глава государства.-0-