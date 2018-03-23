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Лукашенко поздравил Домрачеву с золотом в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени

Президент 23.03.2018 | 20:33
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием золотой медали на этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"И вновь тебе покорилась вершина подиума, а мы стали свидетелями захватывающей борьбы в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Ты завершаешь олимпийский сезон именно так, как все от тебя ожидали", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что перед высочайшим мастерством и характером Дарьи Домрачевой отступают самые сильные соперницы. "Сегодня этой победе вместе с нами радуются миллионы поклонников по всему миру, справедливо называющих тебя королевой биатлона. Ты - наша гордость!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал спортсменке боевого настроя и удачи на трассе.

Александр Лукашенко также поздравил биатлонистку Надежду Скардино с завоеванием малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира.-0-

Дарья Домрачева заняла первое место в спринтерской гонке на этапе КМ в ТюмениДарья Домрачева заняла первое место в спринтерской гонке на этапе КМ в Тюмени
Четырехкратная олимпийская чемпионка стартовала под 50-м номером, позади основных своих конкуренток на победу. В ходе гонки на 7,5 км белоруска не допустила промахов и показала хороший ход по дистанции - 21 мин. 42,8 сек. (0+0).

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Теги
Домрачева, Лукашенко, поздравления
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