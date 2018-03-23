Лукашенко поздравил Домрачеву с золотом в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дарью Домрачеву с завоеванием золотой медали на этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом БЕЛТА сообщили в
"И вновь тебе покорилась вершина подиума, а мы стали свидетелями захватывающей борьбы в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Ты завершаешь олимпийский сезон именно так, как все от тебя ожидали", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что перед высочайшим мастерством и характером Дарьи Домрачевой отступают самые сильные соперницы. "Сегодня этой победе вместе с нами радуются миллионы поклонников по всему миру, справедливо называющих тебя королевой биатлона. Ты - наша гордость!" - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал спортсменке боевого настроя и удачи на трассе.
Александр Лукашенко также поздравил биатлонистку Надежду Скардино с завоеванием малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира.-0-
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