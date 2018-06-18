18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на выборах Президента Колумбии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Нацеленность на обеспечение стабильности и безопасности, устойчивый экономический рост страны и проведение многовекторной внешней политики повышают региональный и мировой авторитет Колумбии. Общность ценностей и близость интересов на международной арене создают условия для развития плодотворного взаимовыгодного партнерства между нашими государствами", - говорится в поздравлении.

"Беларусь заинтересована в открытом политическом диалоге с Колумбией, более активной реализации совместных торгово-экономических проектов, создании надежной договорно-правовой базы для двусторонних отношений, расширении конструктивного сотрудничества в международных организациях и установлении взаимодействия в рамках Тихоокеанского альянса", - отметил глава государства.-0-