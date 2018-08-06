Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка с 80-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Президент констатировал, что на протяжении десятилетий самоотверженного труда на должности председателя Белорусского союза композиторов Игорь Лученок прикладывает много усилий ради существования и дальнейшего развития отечественной композиторской школы.

"Написанные вами музыкальные произведения отличаются проникновенной мелодичностью, глубиной и лиричностью, украшают репертуар певцов разных поколений", - отметил Александр Лукашенко.-0-