28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Митту с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Многогранный талант и высочайший профессионализм позволили Вам стать одним из выдающихся кинорежиссеров современности. Умение найти путь к сердцу зрителя явилось основой для создания фильмов, отличающихся психологической глубиной и жизненной достоверностью, ставших классикой отечественного и мирового кинематографа", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Александра Митту знают и ценят как человека, глубоко увлеченного любимым делом, неустанно стремящегося к покорению новых творческих вершин.-0-
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