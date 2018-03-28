28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Митту с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Многогранный талант и высочайший профессионализм позволили Вам стать одним из выдающихся кинорежиссеров современности. Умение найти путь к сердцу зрителя явилось основой для создания фильмов, отличающихся психологической глубиной и жизненной достоверностью, ставших классикой отечественного и мирового кинематографа", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Александра Митту знают и ценят как человека, глубоко увлеченного любимым делом, неустанно стремящегося к покорению новых творческих вершин.-0-