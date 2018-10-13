Лукашенко поздравил народного артиста СССР Марка Захарова с 85-летием

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Марка Захарова с 85-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркий талант, безграничная преданность профессии, целеустремленность и трудолюбие снискали Вам всеобщее уважение и восхищение зрителей. Вы открыли путь на большую сцену многим замечательным актерам, чьи имена известны далеко за пределами России. Создали незабываемые постановки, которые стали театральной классикой", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что фильмы Марка Захарова - это образец режиссерского мастерства, пример вечного искусства, всегда актуального и интересного разным поколениям. "Белорусские поклонники искренне любят Ваше творчество, что, несомненно, служит укреплению культурных связей между нашими народами", - отметил глава государства.-0-