Лукашенко поздравил народного художника СССР Александра Шилова с юбилеем

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника СССР Александра Шилова с 75-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси Вас знают и ценят как талантливого художника и разносторонне одаренного человека, поэтому Ваши персональные выставки всегда становятся яркими событиями в жизни нашей страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что творчество народного художника прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства.
"В своих работах Вы необычайно точно раскрываете индивидуальность человека, его внутренний мир и духовное богатство, - подчеркнул белорусский лидер. - Уверен, что и впредь Вы будете радовать нас своим искусством, способствуя укреплению культурных связей между двумя братскими народами".-0-
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