3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Более 55 лет вы самоотверженно служите сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство всегда находят благодарный отклик в сердцах зрителей, служат примером для молодых артистов. На театральных подмостках и в кино вами созданы яркие и незабываемые образы, которые неизменно оставляли у публики сильные чувства и впечатления", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что плодотворная творческая деятельность Зинаиды Зубковой, направленная на сохранение и развитие лучших традиций отечественного искусства, и впредь будет способствовать процветанию белорусской культуры.-0-