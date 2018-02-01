Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной Патриаршей интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваш созидательный подвижнический труд, направленный на духовное возрождение, нравственное воспитание людей, развитие межконфессионального диалога, заслужил благодарность верующих и признание в обществе", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что пастырская, просветительская и благотворительная деятельность Патриарха Кирилла и в дальнейшем будет всемерно способствовать росту авторитета Русской православной церкви во всем мире. Александр Лукашенко также пожелал ему крепкого здоровья, многих плодотворных лет жизни, радости и благоденствия.-0-
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