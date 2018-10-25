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Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна

Президент 25.10.2018 | 18:45
Поль Бийя. Фото AP
Поль Бийя. Фото AP

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Надеюсь, что отношения дружбы и доверия, которые сложились между нашими странами, будут динамично развиваться на благо народов Беларуси и Камеруна, - отметил глава государства. - Подтверждаю заинтересованность Беларуси в расширении двустороннего сотрудничества во всех сферах".

Александр Лукашенко пожелал Полю Бийя крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.-0-

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Теги
Африка, Лукашенко, поздравления
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