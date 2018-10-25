25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Надеюсь, что отношения дружбы и доверия, которые сложились между нашими странами, будут динамично развиваться на благо народов Беларуси и Камеруна, - отметил глава государства. - Подтверждаю заинтересованность Беларуси в расширении двустороннего сотрудничества во всех сферах".
Александр Лукашенко пожелал Полю Бийя крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.-0-
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