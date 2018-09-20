Лукашенко поздравил премьера Японии с переизбранием председателем Либерально-демократической партии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем Либерально-демократической партии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Эта победа свидетельствует о признании вашей деятельности по повышению благополучия и безопасности граждан Японии, ваших заслуг по укреплению позиций страны на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее плодотворное белорусско-японское сотрудничество и на возможность обсудить с Синдзо Абэ в ближайшем будущем перспективы его развития.-0-
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