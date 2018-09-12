12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Доронину, сообщили БЕЛТА в
"Вам неизменно сопутствует успех как необыкновенно яркой актрисе, одаренному режиссеру и блестящему руководителю прославленного Московского Художественного академического театра имени Горького", - говорится в поздравлении.
"Посвятив себя искусству, Вы создали в театре и кино галерею незабываемых образов, благодаря которым Вас знают и искренне любят зрители разных поколений. Ваши мастерство и талант почитаемы преданными поклонниками в Беларуси, что, несомненно, способствует укреплению культурных связей между нашими странами", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Татьяне Дорониной доброго здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и воплощения новых творческих замыслов.-0-
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