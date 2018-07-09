Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Безупречное актерское мастерство, личное обаяние и искренность позволили вам создать в кинематографе замечательные женские образы, полюбившиеся многочисленным поклонникам. Ваши работы стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что белорусские зрители высоко ценят творчество актрисы. "Уверен, что оно и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами", - подчеркнул глава государства.-0-
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