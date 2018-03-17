Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху" грандиозные "цели двух столетий", направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что партнерство между странами достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений. "Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов", - подчеркнул он.

Президент также выразил уверенность в успехе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет под председательством Си Цзиньпина в городе Циндао и станет, без сомнения, важной вехой в работе этого влиятельного международного объединения. "Надеюсь на возможность нашей встречи в рамках саммита, а также приглашаю Вас посетить Беларусь в любое удобное время", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и неизменных успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Китая и укрепления дружественных белорусско-китайских отношений.-0-