15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С Основным законом, закрепившим важнейшие принципы устройства общества и государства, связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие. Укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Беларуси, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом.

Александр Лукашенко пожелал согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо Родины.-0-