Лукашенко поздравил жителей Солигорска с 60-летием города

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием со дня образования города, сообщили БЕЛТА в
"В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, - честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве", - говорится в поздравлении.
Глава государства уверен, что такое же отношение сформировано и у молодого поколения, которое принимает эстафету славных дел и ответственности за судьбу своей малой родины.
Президент пожелал жителям Солигорска крепкого здоровья, счастья и мира.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.374 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.054 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.026 BYN
|3.045 BYN