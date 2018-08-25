Лукашенко поздравил жителей Солигорска с 60-летием города

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием со дня образования города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, - честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве", - говорится в поздравлении.

Глава государства уверен, что такое же отношение сформировано и у молодого поколения, которое принимает эстафету славных дел и ответственности за судьбу своей малой родины.

Президент пожелал жителям Солигорска крепкого здоровья, счастья и мира.-0-