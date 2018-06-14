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Лукашенко прибыл в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу

Президент 14.06.2018 | 12:52
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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14 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где сегодня на стадионе "Лужники" по приглашению Президента России Владимира Путина посетит церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу у трапа самолета главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака - талисман нынешнего чемпионата. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам. Он также оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием - "Удачи братьям россиянам!"

По случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибывают и многие другие зарубежные лидеры. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.-0-

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Теги
Лукашенко, Москва, футбол, чемпионат мира
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