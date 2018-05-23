Лукашенко примет участие в форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая примет участие в международном форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на открытии форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"По приглашению организаторов участником пленарной сессии конференции станет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Вы получите возможность из первых уст услышать подходы главы нашего государства к современной международной политике и вопросам региональной и международной безопасности", - сказал Владимир Макей.

Он убежден, что выступление Президента послужит толчком для дальнейших заинтересованных дискуссий, в том числе за рамками форума.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог".

Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-