Лукашенко примет участие в основной дискуссии на Мюнхенской конференции в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности стартует сегодня в Минске. В открытии форума и дискуссионной сессии "Отношения Восток-Запад" примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе главы государства.

В течение двух дней руководители государств, видные политические деятели, представители международных организаций и академического сообщества, руководители спецслужб и эксперты по вопросам безопасности будут обсуждать развитие взаимоотношений по линии Восток-Запад, возможные пути разрешения региональных конфликтов, экономическую ситуацию в Восточной Европе, вопросы энергетической и транснациональной безопасности.

Всего участие во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности примут более 100 человек. Как ранее сообщали в МИД Беларуси, свое присутствие, в частности, подтвердили президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Молдовы Павел Филип, министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии. В мероприятии также примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, европейский комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Во время международного форума пройдут четыре дискуссионные сессии. Они будут посвящены минскому процессу, отношениям между Востоком и Западом, контролю над вооружениями и укреплению доверия, а также региональным конфликтам.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Форумы проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии.

В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу Основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Беларусь в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков.

Представители Беларуси принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности с 2006 года. Как пояснили в МИД, площадка используется белорусской стороной для представления позиции страны по ключевым аспектам международной и региональной архитектуры безопасности, проведения двусторонних встреч с официальными лицами различных государств.-0-