Лукашенко принимает участие в саммите ШОС в Циндао

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает сегодня участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие проходит в международном конференц-центре Циндао, который был построен в 2018 году в Олимпийском центре парусного спорта специально для проведения саммита ШОС.
Александр Лукашенко на заседании глав государств представит предложения Беларуси относительно развития организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.
После саммита у Президента запланированы переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне Александр Лукашенко встретился с лидерами Монголии и Ирана.
Статус наблюдателя в ШОС был предоставлен Беларуси в июле 2015 года. Александр Лукашенко как глава государства-наблюдателя принял участие в саммитах в 2016 году в Ташкенте и в 2017-м в Астане.
Беларусь участвует в статусе наблюдателя в заседаниях Совета глав правительств, совещаниях министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, в конференциях по торгово-экономическому сотрудничеству, мероприятиях неправительственных структур организации.
Динамично развивается взаимодействие с ШОС в военной области и по линии Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Беларусь развивает сотрудничество с организацией и в культурно-гуманитарной сфере.-0-
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