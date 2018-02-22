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Лукашенко: белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой вооруженной агрессии

Президент 22.02.2018 | 17:00
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

22 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой вооруженной агрессии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пройдя через суровые испытания мировыми войнами и выстояв в них, белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой военной агрессии", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, у белорусов сегодня нет желания брать в руки оружие. "Но в мире должны знать, что и сегодня мы готовы защитить свою землю, свои семьи, свою независимость. Повышению обороноспособности государства и дальше мы будем уделять первостепенное внимание, - подчеркнул глава государства. - Порох надо держать сухим, это не я придумал, и не мы с вами. Это аксиома, наша история, наши уроки и ошибки. Мы постоянно будем совершенствовать наши навыки и умения защищать Отечество".

Александр Лукашенко на торжественном собрании
Александр Лукашенко на торжественном собрании

Александр Лукашенко обратил внимание, что в эти дни отмечается вековой юбилей Вооруженных Сил - это не только повод оглянуться назад, но и возможность оценить перспективы их развития.

История белорусских Вооруженных Сил началась с рождения Рабоче-крестьянской Красной армии, которой суждено было сыграть решающую роль в становлении и сохранении государственности нашей страны. "Тот непростой исторический период оставил нам огромное количество трактовок и интерпретаций. Однако мы должны помнить главное: именно те люди и та Красная армия помогли нам выжить и состояться как нации. Это неоспоримая правда, которую мы должны сохранить и передать следующим поколениям", - подчеркнул Президент.

Во время собрания
Во время собрания

Настоящим испытанием для белорусского народа стала Великая Отечественная война, в которой сражалось 1,5 млн соотечественников, обратил внимание Президент. В Беларуси развернулось одно из самых массовых партизанских движений. Полмиллиона партизан и подпольщиков вели борьбу с захватчиками на оккупированной территории.

"Весь народ от мало до велика, который находился здесь в Беларуси, на оккупированной территории, сражался за свой клочок земли, за свою землю, защищая своих детишек и семьи. Тяжело досталась нам эта война, каждый белорус помнит ее цену, - заявил он. - Дата 23 февраля неразрывно связана с Советской армией, обеспечившей во второй половине двадцатого века стратегический паритет на планете и сделавшей иррациональной ядерную войну".

Весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны внес Краснознаменный Белорусский военный округ, сказал глава государства. Созданные на его базе Вооруженные Силы независимой Беларуси стали гарантом ее безопасности и суверенитета.

"После их глубокого преобразования была создана новая система управления войсками, сформированы командование военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, силы специальных операций, выстроена отечественная модель военного образования", - отметил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

За короткий промежуток времени, около 15-17 лет, белорусская армия несколько раз модернизировалась и приспосабливалась к ведению войны в резко меняющихся условиях. "Мы изучали опыт конфликтов и войн на планете, как губка, впитывали эти уроки и пытались создать компактную, небольшую армию, но способную защитить в любой момент наше государство и народ. Принятые меры позволили эффективно противостоять современным вызовам и угрозам", - заявил Александр Лукашенко.

Однако развитие военного потенциала страны является непрерывным процессом, заметил белорусский лидер. Это обусловлено ситуацией, складывающейся как в мире, так непосредственно у границ республики. "Беларусь в силу своего географического положения и открытости подвержена воздействию большинства происходящих политических событий за рубежом", - констатировал он.

Александр Лукашенко на торжественном собрании
Александр Лукашенко на торжественном собрании

Глава государства уверен, что сегодня войска Беларуси способны выполнять все возложенные на них задачи.

"Самое ценное в армии - это люди. Сильные духом, преданные своей родине и долгу. Повышение престижа военной службы, укрепление офицерского корпуса, рост его профессионализма и сплоченности остаются для нас приоритетными направлениями", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По словам Президента, нынешние офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты являются достойными наследниками поколения воинов-победителей. "Убежден, что вы с честью оправдаете высокое доверие нашего народа", - отметил белорусский лидер.

Обращаясь к ветеранам, глава государства констатировал, что, несмотря на возраст, они по-прежнему в строю, полны оптимизма и жизненных сил. Александр Лукашенко выразил им слова благодарности за бесценный вклад в патриотическое воспитание будущих защитников Отечества, за их активную гражданскую позицию. "Вы были и остаетесь образцом для подражания, - подчеркнул Президент. - Вы, советские генералы и офицеры, афганцы и все те, кто с честью сегодня несет знамя Победы мая 1945-го".

Александр Лукашенко на торжественном собрании
Александр Лукашенко на торжественном собрании

Глава государства обратил внимание, что поздравлений с Днем защитников Отечества заслуживают не только мужчины, нынешние и будущие защитники родины, но и представительницы слабого пола. "Все наши женщины сегодня, можно сказать, военные. Те, кто находятся в тылу мужиков, которые служат, разве не военные? Те, кто сражаются вместе с нами в Вооруженных Силах, и даже те хрупкие девушки, которые сегодня принесли нам очередную победу в Корее, они тоже военные", - сказал Александр Лукашенко.

На мероприятие приглашены почти 2,6 тыс. человек, в их числе высшие должностные лица, руководители государственных органов и организаций, главы дипломатических миссий и иностранные военные атташе, активисты общественных объединений. Но главными гостями праздника стали ветераны, военнослужащие и члены их семей, курсанты военных учебных заведений и военных факультетов белорусских вузов.

Участники собрания
Участники собрания

Вооруженные Силы Беларуси - структурный элемент военной организации государства, предназначенный для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты страны, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Основными задачами Вооруженных Сил в мирное время являются поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности войск на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального масштаба; обеспечение информационной безопасности своей деятельности; упреждающее вскрытие подготовки нападения на Беларусь; защита и охрана государственной границы в воздушном пространстве; создание многофункциональных оборонительных систем с целью комплексного решения задач обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь; всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации.

Участники собрания
Участники собрания

Кроме того, Вооруженные Силы отвечают за готовность к стратегическому развертыванию в рамках перевода страны на условия военного времени; выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, внедрение в учебно-боевую практику войск новых форм и способов ведения боевых действий, новых военных технологий; содержание вооружения и военной техники в состоянии постоянной технической готовности к боевому применению; совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой оборонительной системы Союзного государства.

Одна из важнейших задач - поддержание на высоком уровне морально-психологического состояния личного состава.

В мирное время Вооруженные Силы выполняют задачи по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Беларуси, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности совместно с другими войсками и воинскими формированиями.

В военное время главные задачи Вооруженных Сил заключаются в вооруженной защите страны, отражении нападения в любых условиях стратегической обстановки как самостоятельно, так и совместно с вооруженными силами союзников; нанесении поражения противнику и создании предпосылок для прекращения военных действий (заключения мира) на условиях, не противоречащих интересам Беларуси.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Для обеспечения вооруженной защиты республики, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности в военное время на основе единого стратегического планирования осуществляется централизованное применение Вооруженных Сил совместно с другими войсками и воинскими формированиями в соответствии с их функциями, определенными национальным законодательством.-0-

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"Осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в нынешнем году существенно увеличатся военные расходы этих стран", - сказал Александр Лукашенко.

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вооруженные силы, Лукашенко
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