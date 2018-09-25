Лукашенко принял с докладом Шеймана по итогам визита в Зимбабве

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 25 сентября принял с докладом Управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент проинформирован о состоявшемся недавно визите Виктора Шеймана в Республику Зимбабве. Во время поездки прошли переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, председателем Резервного банка, а также ведущими министрами, которые курируют сферы иностранных дел и международной торговли, горной добычи и развития добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта и развития инфраструктуры. Стороны обсудили направления совместной работы в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, электроэнергетической сфере, строительстве, образовании, военно-техническом сотрудничестве, вопрос поставок в Зимбабве белорусской техники.

Достигнуты соглашения о создании предприятий, проработке вопросов в области совместного развития инфраструктуры, строительства железных, автомобильных дорог, создания логистических центров. Принято решение о создании рабочей группы по соответствующим направлениям.

Кроме того, во время поездки подписаны контракты на поставки лесозаготовительной, дорожно-строительной, грузовой техники на сумму почти шесть десятков миллионов долларов США.

На рабочей встрече с главой государства речь также шла о новых перспективных направлениях работы Управления делами на территории Беларуси. Это касается переработки и производства сельхозпродукции, сферы информационных технологий.-0-