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Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств

Президент 25.09.2018 | 10:35

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств. Церемония прошла 25 сентября во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. Верительные грамоты главе государства вручили послы Аргентины, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Индии, Иордании, Ирака, Мексики, Панамы, Португалии, России, Саудовской Аравии, Судана.

Об отношениях с Россией

"Пожалуй, излишне сейчас говорить о том, какое значение для Беларуси имеет наша братская Россия. Это наш стратегический союзник. Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что у Беларуси и России немало очевидных достижений и в сфере равенства прав граждан, и в экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене.

"Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с Президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня. Убежден, что у вас имеются для этого необходимые возможности и, как мне сказал Президент, широчайшие полномочия", - подчеркнул глава государства, принимая верительные грамоты от нового посла России в Беларуси Михаила Бабича.

О сотрудничестве с Венгрией

"С Венгрией у нас установилась атмосфера доверия и уважения. Мы высоко ценим поддержку вашей страны по вопросу отмены санкций в отношении Беларуси. Мы это очень хорошо помним и вам обязаны. Полагаю, настало время повышать уровень двусторонних контактов", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что у белорусской стороны такое желание есть.

О развитии диалога с Боснией и Герцеговиной

"Готовы к дальнейшей активизации сотрудничества с Боснией и Герцеговиной. Дело за малым: конвертировать налаживающийся политический диалог в экономические дивиденды. Этому будет способствовать расширение торговли и выход на совместные проекты", - убежден глава государства.

О потенциале белорусско-португальских отношений

Принимая верительные грамоты от посла Португалии, Президент обратил внимание, что Беларусь видит большой потенциал для наращивания двустороннего взаимодействия.

"Заинтересованы в сбалансированном росте товарооборота, увеличении объемов экспорта белорусских товаров на ваш рынок. Наладив тесные контакты по линии правительств и бизнеса, мы сможем содействовать решению этих вопросов", - сказал он.

О совместных проектах с Индией

Александр Лукашенко также рассчитывает на заинтересованный подход посла Индии к содержательному наполнению двустороннего диалога. "Договоренности, достигнутые на высшем уровне, создают уникальные возможности для реализации новых совместных проектов в области промышленного производства, создания инфраструктуры, привлечения инвестиций", - заявил белорусский лидер.

"Благо, мы знаем эти проекты, договорились об их реализации. Дело за малым. Надо начинать. Мы сделаем все для того, чтобы эти проекты были реализованы на евразийском пространстве прежде всего в интересах Индии и нашего государства", - подчеркнул Президент.

О перспективах сотрудничества с Саудовской Аравией

"Перспективным партнером для Беларуси является Саудовская Аравия. Между странами успешно развивается сотрудничество в научно-технической сфере", - констатировал глава государства.

По его словам, с учетом структуры своих экономик странам пришло время заняться взаимовыгодной торговлей и инвестициями. "Скажу вам откровенно: будущий год должен стать годом наших отношений. Такая задача поставлена перед Министерством иностранных дел. Я очень прошу вас содействовать решению этой задачи", - обратился белорусский лидер к послу Саудовской Аравии.

О расширении связей с Ираком и Иорданией

"Есть неплохие возможности для углубления экономических контактов с Ираком и Иорданией. Рассчитываем на помощь послов деловым кругам в налаживании и расширении связей в промышленности, пищевой индустрии, сельском хозяйстве. В ваших странах не понаслышке знают о высоком качестве белорусских товаров", - заметил Александр Лукашенко.

Об открытии посольства Судана

Особые слова Президент адресовал первому послу Судана в Беларуси. "Открытие посольства вашей республики в Минске мы расцениваем не только как важный политический жест, но и как намерение суданской стороны всерьез взяться за практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе моего визита в Хартум год назад", - заявил глава государства.

Он пригласил дипломата использовать мощный промышленный и аграрный потенциал Беларуси для решения актуальных задач, стоящих перед правительством и народом Судана.

О практической отдаче от диалога с Аргентиной

Александр Лукашенко также приветствовал послов из стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что Беларусь придает большое значение углублению контактов с этим регионом во всех без исключения сферах.

"Рассчитываем на сохранение положительной динамики и практическую отдачу от диалога с Аргентиной. Уже наработанный потенциал необходимо направить в нужное русло, более активно использовать возможности региональных интеграционных объединений, прежде всего МЕРКОСУР и ЕАЭС, членами которых соответственно являются наши страны", - считает Президент.

Об активизации отношений с Мексикой

 

"Полагаем важным активизировать отношения с Мексикой. Насколько мне известно, предпосылки для наращивания сотрудничества в торговой, инвестиционной и других сферах имеются", - обратил внимание глава государства.

Принимая верительные грамоты от посла Мексике, он предложил работать над развитием двусторонних отношений на взаимовыгодных условиях.

О налаживании связей с Панамой

В качестве перспективного партнера в регионе Беларусь также рассматривает Панаму. "Заинтересованы в налаживании эффективных связей с вашей страной, в установлении интенсивного взаимодействия по самому широкому спектру вопросов", - сказал Александр Лукашенко.

В заключение Президент выразил уверенность, что у новых послов в Беларуси немало новых идей и планов по укреплению всестороннего сотрудничества. "Ваши разумные инициативы будут поддержаны на самом высоком уровне", - заверил глава государства.

По завершении церемонии вручения верительных грамот глава государства тепло пообщался с дипломатами, еще раз предложив им прилагать совместные усилия в направлении развития взаимовыгодных отношений, реализации достигнутых на двустороннем уровне договоренностей. В свои очередь послы передали приветствия от лидеров своих стран и высказали готовность к активному взаимодействию по различным направлениям.-0-

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Лукашенко, церемония
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