26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не политизировать борьбу с допингом в спорте. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о ситуации, связанной с отстранением сборной России от предстоящих Олимпийских игр в Республике Корея, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь поддерживает борьбу России с допингом. Он еще раз заявил, что употребление спортсменами допинга недопустимо, однако наказывать нужно именно тех, кто в этом был уличен. "А если вы за руку не поймали, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции", - заявил Президент.

В качестве примера он привел ситуацию, когда перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро под надуманным предлогом была отстранена от соревнований сборная Беларуси по гребле, являющаяся одной из сильнейших в мире. "Через два или три месяца мы добились в суде правды, но время ушло", - констатировал глава государства. Страна не только потеряла медали, но и пострадал ее имидж, констатировал Президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что надо наказывать тех спортсменов, которых уличили в употреблении допинга. "Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс, ибо это воспринимается не иначе как политические санкции против страны", - добавил Президент Беларуси.-0-