Лукашенко призвал страны ЕАЭС не обмениваться претензиями в СМИ, а цивилизованно решать споры

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите Евразийского экономического союза в Сочи призвал страны союза не обмениваться взаимными претензиями через СМИ, а цивилизованно решать споры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того - обмениваемся взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя международным авторитетом союза. Мы игнорируем цивилизованный способ решения торговых споров через Евразийскую экономическую комиссию, - сказал Александр Лукашенко. - Я абсолютно поддерживаю тех, кто сегодня говорит о том, что надо, конкретизировав роль комиссии с учетом нашего опыта, усилить функции общего экономического правительства".

Александр Лукашенко привел слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который отметил, что страны ЕАЭС создают друг для друга проблемы вместо того, чтобы бороться с внешними угрозами. "Надо в этой непростой ситуации, когда предпринимается давление со стороны на союз, наконец-то организоваться, сплотиться и, сделав определенные выводы, извлечь интерес для наших стран", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что структура экономик стран ЕАЭС во многом разная. Кто-то больше экспортирует сырье, кто-то больше продает продукты переработки. "И сырьевая, и производственная база у союза колоссальная. Но мы так и не научились эффективно ее использовать, не выработали единых правил для общего рынка", - констатировал Президент.

Он обратил внимание, что опять не готовы для обсуждения на высшем уровне программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. "Надеемся, что хотя бы к концу текущего года мы поставим подписи под этими основополагающими документами. И не надо тут подозревать Беларусь, что это только в ее интересах. Мы договаривались, что решим этот вопрос. Значит, его надо решать", - сказал Александр Лукашенко.-0-