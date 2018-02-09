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Лукашенко: продовольственная безопасность страны - основа успешной экономики

Президент 09.02.2018 | 12:16
Во время церемонии
Во время церемонии

9 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в этом зале собрались люди, отдающие себя нашей земле и родному краю ежедневно и без остатка в силу своей профессии и призвания. Хочу искренне поблагодарить от имени белорусского народа всех за тяжелый повседневный труд. Все вы не понаслышке знаете, что легкого хлеба не бывает, - подчеркнул глава государства. - Минувший год для аграриев в целом был неплохим по результатам, хотя и прошел в непростых климатических условиях. История для наших широт не новая. Погода в очередной раз испытала тружеников полей на прочность. И снова вы обеспечили страну хлебом, превзойдя прошлогодний результат. За это вам низкий поклон".

Особые слова признательности Президент выразил лидерам года по сбору зерновых. Ими стали хозяйства Гродненской и Минской областей. Самая высокая урожайность получена в ОАО "Гастелловское" Минского района (почти 100 ц/га). Свыше 96 ц урожайности зерновых достигли в сельскохозяйственных производственных кооперативах Гродненского района имени Кремко и "Свислочь".

Как отметил Александр Лукашенко, данные хозяйства работали в равных погодных условиях с соседями, однако смогли значительно их превзойти. По мнению главы государства, это лишний раз доказывает, что при правильном технологичном подходе никакие природные факторы не являются помехой эффективному труду.

Порадовали в прошлом году и успехи животноводов. Впервые в стране среднегодовой удой молока достиг исторических 5 тыс. кг. Однако для многих хозяйств это давно пройденный рубеж. В лидерах - "Молодово-Агро" Ивановского района, "Витэкс" Узденского района, СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района и "Лариновка" Оршанского района. В каждом производится свыше 10 тыс. кг молока на корову в год.

"Все это способствует созданию прочной сырьевой базы для перерабатывающей промышленности. По итогам 2017 года производство продуктов питания увеличилось более чем на 3%, это к тому высокому уровню, который мы имели, - обратил внимание Президент. - Ведущими регионами в этой сфере являются Брестская, Минская и Гродненская области, взявшие на себя 60% от этого объема".

Александр Лукашенко считает важным решение еще одной проблемы - сохранения урожая. Было построено достаточное количество овощехранилищ, благодаря которым экологически чистые свежие овощи и фрукты теперь в продаже фактически до сезона нового урожая.

Глава государства подчеркнул, что так же серьезно надо решить проблему с созданием хранилищ для кормов. "Нужны хорошие хранилища. Решение принято, и оно должно быть выполнено", - сказал Президент. По его мнению, это должно дать очень высокий результат.

"Нам особенно приятно отметить тот факт, что Беларусь входит в первую группу стран с высоким уровнем обеспеченности питанием населения. Это мнение международных экспертов-специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, - подчеркнул глава государства. - Производство продуктов на душу населения в республике на данный момент соответствует уровню развитых стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в странах СНГ".

При этом Александр Лукашенко назвал очень важным то, что, обеспечивая потребности отечественного рынка, белорусские предприятия сохраняют свои экспортные позиции как на постсоветском пространстве, так и в отдельных государствах Евросоюза, а также арабского, азиатского, африканского и латиноамериканского регионов. Это более чем 60 стран.

По мнению Президента, белорусские молочные продукты без преувеличения стали одним из национальных брендов. Страна входит в пятерку ведущих мировых экспортеров этой продукции. Беларусь на четвертой позиции в мире по экспорту сыров и на пятой - по экспорту сухого обезжиренного молока. По торговле сливочным маслом - в тройке мировых лидеров. Кстати, на сегодняшний день в ассортименте молочной промышленности более 1,5 тыс. наименований. И производятся эти продукты, в отличие от зарубежных аналогов, исключительно из натурального молока.

"К тому же мы единственные среди бывших советских республик сохранили ГОСТ, и его надо неукоснительно придерживаться. Люди, которые понимают, что гарантирует маркировка этим знаком качества на этикетке, едут за такими продуктами порой за тысячи километров", - отметил глава государства.

Отечественные сыроделы проделали успешную работу по импортозамещению итальянских и французских брендов. Твердые, мягкие, с плесенью сыры, сделанные в Беларуси, не уступают по вкусовым характеристикам известным аналогам, но при этом намного дешевле.

Общеизвестно и высокое качество отечественной мясной продукции. В Беларуси сохранили традиционные технологии ее изготовления без добавок - усилителей вкуса и консервантов, которые увеличивают срок годности продукта, но не его полезные свойства.

Президент также обратил внимание на тот факт, что Беларусь занимает восьмое место в мире среди экспортеров говядины и мяса птицы. География поставок насчитывает более 20 стран.

"Завоеванные позиции на крупнейших мировых продовольственных рынках - большой шаг вперед. Важно не только сохранить их, но и расширить, - убежден глава государства. - Мы сами производим и обслуживаем сельскохозяйственную технику. Для государства, ориентированного на аграрный сектор экономики, это огромное преимущество и залог успешного развития".-0-

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Лукашенко, продовольствие
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