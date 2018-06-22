Лукашенко: проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства

22 июня, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства Беларуси. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня в Шкловском районе, посещая организации, входящие в структуру холдинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель одна - эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Он отметил, что в свое время аналогичным этапом для сельхозпроизводств Беларуси было создание предприятий наподобие ОАО "Александрийское". "Появилось такое хозяйство, что дальше? Это серьезный вопрос, и здесь, в "Купаловском", провалить этот проект мы не можем. Поэтому тщательно подбирайте руководителей", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент посетил комплекс по откорму КРС ЗАО "Большие Славени". Глава государства детально интересовался организацией работы как на этом сельхозпредприятии, так и в холдинге в целом, показателями эффективности, технологическими процессами, планами по дальнейшему развитию, вопросами закупок.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что повсеместно необходимо брать на вооружение лучшие передовые технологии, ориентируясь в первую очередь на эффективность. "Нам нужна эффективность - это главное. Надо ориентироваться на самые передовые технологии, - сказал он. - Без технологии даже ничего делать не надо. Конкуренция жесточайшая".

Александр Лукашенко

Президент обратил внимание и на вопросы соблюдения трудовой дисциплины, начиная от руководителя предприятия и заканчивая дояркой и механизатором. Во время обсуждения работы агросектора в Могилевской области министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц сообщил, что ресурсы у организаций есть, но главная причина невыполнения намеченных планов в тех или иных хозяйствах - это нарушение технологий производства сельхозпродукции и низкая исполнительская дисциплина.

"Больная старая проблема. Тут надо определяться. Имейте в виду, я предупреждал в конце прошлого года, это нетерпимо. Технологическая дисциплина… Это невыполнение того, что надо делать людям", - сказал Президент. Он подчеркнул персональную ответственность руководителей, в том числе высокого уровня, за должную организацию работы: "Дурных денег не будет. Вам придется в "Купаловском" отрабатывать все свои стройки".

По словам Президента, в ближайшее время нужно четко определиться с распределением в холдинге финансовых потоков. "Это основа любого управления", - подчеркнул он. При этом глава государства предупредил, что непосредственные организации - производители продукции не должны быть обижены, а средства необходимо распределять справедливо. "Четко определитесь, какая здесь будет структура. И до конца года надо сделать. Должны быть деловые, практичные, настроенные на перспективу профессиональные отношения", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко указал на целый ряд недоработок при развитии комплекса в ЗАО "Большие Славени". В первую очередь это касается внешнего вида и обстановки внутри помещений для содержания КРС. "Сделали безобразно плохо", - резко отреагировал глава государства на отдельные упущения.

Он посоветовал уделить внимание наведению лоска, чтобы у потенциальных инвесторов изначально не складывалось отрицательное мнение о перспективах возможных капиталовложений. "Надо наводить этот лоск. Вы должны работать, как работает фермер, частник. Это проект (холдинг "Купаловское". - Прим. БЕЛТА) государственной важности, мы его должны реализовать. Мы втягиваемся в серьезный проект. Работы идут крайне медленно, бессистемно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президенту во время рабочей поездки доложили о ходе заготовки кормов в стране и регионе, влиянии погодных условий и мерах по сохранению урожая, вопросах социально-экономического развития.

В ноябре 2016 года во время одной из рабочих поездок в регион Президент дал поручение по созданию агрохолдинга - эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции при помощи современных технологий на базе сельхозорганизаций Шкловского района. Холдинг "Купаловское" зарегистрирован 4 июля 2017 года. В его состав входят ООО "Купаловское" - управляющая компания холдинга", ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское".-0-