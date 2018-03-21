Лукашенко рассчитывает на дальнейшее расширение белорусско-иранских связей во всех отраслях

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани с праздником Навруз - Новым, 1397 годом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, доброжелательные отношения, что существуют между нашими странами, будут способствовать дальнейшему расширению белорусско-иранских связей во всех отраслях на благо граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.-0-