Лукашенко рассчитывает на дальнейшее расширение белорусско-иранских связей во всех отраслях

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани с праздником Навруз - Новым, 1397 годом. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, доброжелательные отношения, что существуют между нашими странами, будут способствовать дальнейшему расширению белорусско-иранских связей во всех отраслях на благо граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.-0-
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