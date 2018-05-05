Лукашенко рассчитывает на качественно новый уровень сотрудничества с Эквадором

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Эквадор Ленина Вольтера Морено Гарсеса с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства подчеркнул, что поступательное развитие доверительного и конструктивного политического диалога на всех уровнях, открытие в Кито и Минске дипломатических представительств обеих стран являются надежным фундаментом для дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других отраслях.

"Убежден, что наша с Вами личная встреча поспособствовала бы интенсификации белорусско-эквадорских контактов, выведению двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении.

Ленин Морено в своем поздравительном послании Александру Лукашенко отметил искреннюю дружбу и активное сотрудничество, объединяющее народы и правительства двух государств на основе взаимопонимания и уважения, солидарности, защиты основных принципов международного права и общей приверженности поиску справедливого решения многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество.

"За эти 25 лет дипломатических отношений Эквадор и Беларусь предприняли важные шаги по укреплению политического диалога, а также развитию экономических, торговых и культурных связей, - констатировал эквадорский лидер. - Хотел бы выразить убежденность в том, что объединяющие нас узы будут и дальше укрепляться в интересах мира и процветания наших народов".-0-