Лукашенко рассчитывает на наполнение белорусско-афганского сотрудничества конкретными совместными проектами

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь на дальнейшее успешное развитие белорусско-афганского сотрудничества и наполнение его конкретными совместными проектами в торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что для каждого гражданина Афганистана этот праздник является символом национального единства, согласия и ответственности за настоящее и будущее своего государства.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Афганистана и всему народу этого государства счастья, мира, благосостояния и процветания. -0-