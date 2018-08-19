Лукашенко рассчитывает на наполнение белорусско-афганского сотрудничества конкретными совместными проектами

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Надеюсь на дальнейшее успешное развитие белорусско-афганского сотрудничества и наполнение его конкретными совместными проектами в торгово-экономической и других сферах взаимодействия", - говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что для каждого гражданина Афганистана этот праздник является символом национального единства, согласия и ответственности за настоящее и будущее своего государства.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Афганистана и всему народу этого государства счастья, мира, благосостояния и процветания. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN